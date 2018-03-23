Семейный выход: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на премьере фильма

В кино Блейк отправилась в асимметричном черно-белом клетчатом платье от Monse

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

30-летняя Блейк Лайвли и 41-летний Райан Рейнольдс впервые за долгое время вышли в свет.

Звездные супруги воспитывают трехлетнюю Джеймс и полуторагодовалую Инес. Вчера актеры отправились на показ фильма своего друга - актера и режиссера Стэнли Туччи "Последний портрет", который прошел в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

В кино Блейк отправилась в асимметричном черно-белом клетчатом платье от Monse.

Образ актрисы завершали босоножки от Christian Louboutin, украшенные бусинами, а также серебристый клатч.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на показе фильма Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: AFP

Ранее Блейк Лайвли посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Звезда побывала на показе новой коллекции дизайнера Майкла Корса. Для выхода в свет актриса выбрала ярко-красный кожаный плащ от Michael Kors, а образ дополнила белыми лодочками с красным сердцем на носке от Christian Louboutin.