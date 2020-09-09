Семейство Кардашьян закрывает свое шоу после 14 лет на ТВ

Последний сезон выйдет в начале 2021 года

Бизнесвумен и теледива Ким Кардашьян на своей странице в Instagram сообщила поклонникам неприятную новость – в 2021 году выйдет последний сезон шоу о ней и ее родных – "Семейство Кардашьян". Благодаря именно этому шоу звездная семья стало безумно популярной в США, а позже – и за их пределами.

Ким написала большое обращение к фолловерам и поблагодарила команду, которая занималась созданием проекта. Решение о завершении шоу было принято семьей Кардашьян-Дженнер.

Скриншот: Instagram Ким Кардашьян

"С тяжелым сердцем мы прощаемся с шоу "Семейство Карадшьян". Спустя 14 лет, 20 сезонов, сотни серий и несколько дополнительных шоу мы всей семьей решили закончить это особенное путешествие. Мы безмерно благодарны всем, кто следил за нами все эти годы – в хорошие и плохие времена, в счастье, слезах, в отношениях с детьми. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания и помнить всех, кого встретили на своем пути", – говорится в совместном заявлении известной семьи, подписанном Ким Кардашьян, ее матерью Крис Дженнер, сестрами Кортни, Хлоей, Кендалл и Кайли Дженнер, а также – братом Робом Кардашьян.

Первый выпуск шоу "Семейство Кардашьян" вышел в октябре 2007 года. Проект стал одним из самых длительных реалити-шоу в истории американского телевидения. У шоу появились миллионы поклонников, но были и те, кто критиковал проект. Как бы там ни было, сейчас семейка Кардашьян считается одной из самых популярных и состоятельных в США. Почти каждый член семьи владеет собственным бизнесом и многомиллионным состоянием.

Напомним, Ким Кардашьян впервые рассказала о биполярном расстройстве ее мужа Канье Уэста. Ранее отчим Ким Кардашьян в честь пятилетия смены пола дал интервью.

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