Семья Анастасии Заворотнюк резко высказалась об Андрее Разине

Родные актрисы заявили, что она даже не знакома с Разиным

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна – как сообщают СМИ, ее диагноз – четвертая стадия рака мозга. Отметим, семья актрисы не оглашает точный диагноз и не сообщает публике, как сейчас себя чувствует Анастасия Заворотнюк. За них это делал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, за что его осуждали звездные коллеги. При этом, по его словам, Анастасия Заворотнюк буквально была при смерти.

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что у актрисы онкология:

Однако недавно Андрей Разин в Instagram заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось и появился шанс на выздоровление. На эту информацию отреагировала семья актрисы. По словам близких, Анастасия Заворотнюк не знакома с Андреем Разиным, и они с недоумением наблюдали за заявлениями продюсера.

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"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что на странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем.

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