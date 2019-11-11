Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Семья Анастасии Заворотнюк резко высказалась об Андрее Разине

Родные актрисы заявили, что она даже не знакома с Разиным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна – как сообщают СМИ, ее диагноз – четвертая стадия рака мозга. Отметим, семья актрисы не оглашает точный диагноз и не сообщает публике, как сейчас себя чувствует Анастасия Заворотнюк. За них это делал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, за что его осуждали звездные коллеги. При этом, по его словам, Анастасия Заворотнюк буквально была при смерти.

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что у актрисы онкология:

Однако недавно Андрей Разин в Instagram заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось и появился шанс на выздоровление. На эту информацию отреагировала семья актрисы. По словам близких, Анастасия Заворотнюк не знакома с Андреем Разиным, и они с недоумением наблюдали за заявлениями продюсера.

Читайте также:
Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", – говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что на странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Больная раком Анастасия Заворотнюк задолжала крупную сумму - СМИ Семья Анастасии Заворотнюк показала людей, которые помогают актрисе "Сложная ситуация": коллега мужа Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит в их семье
рак Анастасия Заворотнюк онкология Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Тают во рту: пирожки эмпанадас. Рецепт
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
6-летняя украинка стала принцессой Вселенной: фото красотки
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»

Популярные статьи

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:38Fun

10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

Новости партнеров

Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
"Пальчики оближешь": Котлеты из сайры консервированной
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять