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Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

На странице актрисы в Instagram появилась свежая публикация с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

После официального заявления семьи Анастасии Заворотнюк о состоянии здоровья актрисы, на ее странице в Instagram появилась новая публикация. Сегодня, 12 октября, Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев отмечают важную дату.

О романах Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

В сообщении, опубликованном в сети ранее, родные актрисы поздравляют ее и супруга с годовщиной. К посту также добавили несколько архивных фотографий со свадьбы звезды "Моя прекрасная няня" и фигуриста.

"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара – абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", – говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
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В комментариях поклонники Заворотнюк и близкие друзья выразили слова поддержки и надежды на скорейшее выздоровление. "Ни дня не проходит, чтобы не думали о вас и не говорили в близком кругу о вас! Сил сил сил вам, чтобы прорваться сквозь туманы и выздороветь скорее!", – написал певец Дима Билан.

Недавно на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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