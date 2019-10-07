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Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Концертный директор призвал прекратить спекуляции о здоровье актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:34
Анастасия Заворотнюк. Фото ОПЕНГРАФ
Анастасия Заворотнюк. Фото ОПЕНГРАФ

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла 5 октября. Один Telegram-канал обнародовал скриншот переписки с неизвестным инсайдером, сообщившим, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась. По словам источника, информация передана работниками той самой медклиники, в которой находится актриса.

Зачем у палаты Заворотнюк дежурит охрана, смотрите в сюжете:

Такие слухи коротким "Нет" опровергла пиар-директор "Няни Вики" Марина Потапова. Теперь же обращение к поклонникам и журналистам сделали родные Анастасии. По данным НТВ, концертный директор артистки Стас Христов попросил передать слова близких: "Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи".

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Напомним, что ранее неизвестная женщина, назвавшая себя экс-сотрудницей больницы, в которой находится больная раком Заворотнюк, предлагала СМИ купить у нее эксклюзивные фото и видео с актрисой. Позднее аноним отказалась от своих слов, испугавшись шумихи в сети.

Кроме того, концертный директор Заворотнюк – Станислав Христов – анонсировал интервью с экранной "няней", пообещав, что Анастасия вскоре выйдет на связь и ответит на все вопросы.

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