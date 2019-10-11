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Семья Анастасии Заворотнюк сделала срочное заявление: "За гранью добра и зла"

Родственники актрисы опровергли информацию, недавно появившуюся в СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в последние недели появляются регулярно. Однако большинство из них не соответствует действительности. Так, семья Анастасии Заворотнюк несколько часов назад сделала первое заявление, пообещав, что будет делиться новостями о состоянии здоровья актрисы.

Подробнее о состоянии Заворотнюк смотрите в сюжете:

А недавно в сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк пребывает в прекоматозном состоянии. Родственники звезды на ее странице в Instagram сделали новый пост, в котором эту новость опровергли, заявив, что Telegram-канал Mash регулярно публикует недостоверную информацию.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!", – говорится в сообщении.

INSTAGRAM

Ранее мы также писали, что на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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