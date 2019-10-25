Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

Актриса помогала детям с онкологическими заболеваниями

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Ее диагноз, как сообщают СМИ, рак мозга. Продолжительное время в сети появлялись новости о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня", а родственники комментариев не давали. Однако недавно в Instagram появилась страница, на которой семья Анастасии Заворотнюк опровергает фейковые новости, а также делится архивными фото актрисы.

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В этот раз в аккаунте появились кадры, на которых Анастасия Заворотнюк позирует с онкобольными детьми. По словам родственников, актриса никогда не оставалась в стороне и поддерживала ребят.

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"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, – это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" – совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!

А ещё пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!", – сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк в онкоцентре Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк поддерживала детей с онкозаболеваниями Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк в больнице Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Каково состояние Анастасии Заворотнюк – родственники пока не сообщают, но не теряют надежду на выздоровление.

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