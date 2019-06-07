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Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

Российский продюсер все еще находится в коме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Семья 72-летнего Бари Алибасова, который попал в больницу вследствие отравления, будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Напомним, что российский продюсер перепутал его с водой и выпил.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Родственники утверждают, что у Бари плохое зрение и он просто перепутал схожие упаковки средства с баночкой от йогурта. Также они винят именно производителя в случившемся, ведь на бутылке не было предупреждающих надписей.

Как именно Бари Алибасов смог перепутать емкости, пока неизвестно. Продюсер находится в медикаментозном сне. 

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Отметим, ранее СМИ сообщили шокирующую новость о том, что Бари Алибасов умер. Представители продюсера незамедлительно опровергли данную информацию.

К слову, вчера, 6 июня, Бари Алибасову исполнилось 72 года. В больнице рядом с ним постоянно пребывает супруга Лидия Федосеева-Шукшина. Продюсера получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. Более того, стало известно, что Бари Алибасов в больнице переписал завещание.

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