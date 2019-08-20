"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

Девушка Мурата Налчаджиоглу проводит время в кругу его семьи

Мурат Налчаджиоглу Фото: Instagram.com

После громкого развода украинская певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не скрывают от поклонников свои новые отношения. Артистка часто делится совместными фото с новым возлюбленным Егором Глебом, а Мурат также не отстает от бывшей жены. Недавно он официально подтвердил, что уже больше года встречается с девушкой по имени Сания Ахметова.

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

Пара даже успела вместе отдохнуть в Испании, а теперь Мурат поделился семейным фото, на котором позирует его новая девушка.

"Семья", – коротко написал бывший муж Ани Лорак.

Скриншот из соцсети

Отметим, пара уже встречается около года. Многие подписчики девушки обвиняют ее в том, что она разбила семью, но, по ее словам, встречаться с турецким бизнесменом она начала уже после его развода.

Напомним, что популярная певица Ани Лорак закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который оказался бывшим мужем другой украинской певицы, TAYANNA, и зарекомендовал себя не с лучшей стороны.

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