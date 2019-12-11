Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк нуждается в дополнительных деньгах: что произошло

Родные актрисы сконцентрировались на заработке

В сентябре стало известно, что 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. И если ранее родные звезды сообщали, что не нуждаются в финансовой помощи, то сейчас все обсуждают, что семья Анастасии Заворотнюк едва сводит концы с концами.

Так, старшей дочери актрисы Анне пришлось распрощаться со своим магазином одежды, предположительно, из-за слишком дорогостоящее лечения матери. Об этом девушка сообщила на своей Instagram-странице.

Кроме того, муж "Моей прекрасной няни", фигурист Петр Чернышев, все новогодние праздники будет занят работой, чтобы платить по медицинским счетам супруги. В то же время на инициированный сбор денег семья Заворотнюк отреагировала довольно резко.

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Отметим, семья Анастасии Заворотнюк пытается не комментировать болезнь актрисы, однако стало известно, что она уже проходит реабилитацию. Недавно Заворотнюк прооперировали и, судя по информации приближенных источников, операция прошла успешно.

Напомним также, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

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