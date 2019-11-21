Семья Заворотнюк рассказала, какие на самом деле отношения у актрисы с мужем

В сети распространяется информация о том, что Петр Чернышев уходит от Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, пошла на поправку. Уже несколько месяцев звезда сериала "Моя прекрасная няня" пребывает в клинике, и все это время рядом с ней находится мать, муж и дети.

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А на днях в сети появилась информация о том, что Петр Чернышев собирается уйти от Анастасии Заворотнюк. Якобы фигурист не объявляет о намерении развестись лишь потому, что его супруга в тяжелом состоянии, однако после выздоровления это случится. Семья актрисы не обошла стороной очередную ложную новость и оставила комментарий на официальной странице в Instagram. По словам близких Заворотнюк, у них с Чернышевым счастливый брак.

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"А в этом случае издания ссылаются на якобы "друга семьи". Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!", – говорится в комментарии.

Отметим, недавно родственники российской актрисы опубликовали шокирующую переписку, в которой говорится, что Анастасия Заворотнюк умерла.

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