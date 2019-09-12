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Сенсационное заявление Евгении Власовой: "У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний"

Певица сделала заявление спустя много лет после новости об онкологии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Евгения Власова
Евгения Власова
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Около 10 лет назад украинский шоу-бизнес потрясла страшная новость: певица Евгения Власова прооперирована и проходит курс химиотерапии, чтобы побороть рак. По информации СМИ, артистке удалось побороть недуг, однако несколько лет назад болезнь вернулась, и Власова перенесла четыре операции, деньги на которые собирала ее мать.

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Однако 12 сентября на своей странице в Instagram Евгения Власова сделала сенсационное заявление: у нее никогда не обнаруживали онкологических заболеваний. Так, по словам певицы, одному из пяти врачей "показалось", что Евгении необходима химиотерапия, и она ее прошла. Власова также заявила, что журналисты все эти годы подавали публике искаженную информацию.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний!Была операция и из 5 докторов одному что то показалось(был консилиум),а по врачебной этике,если,одному показалось значит нужна химио-терапия!Да,я её прошла!И это страшно!Но прессу,журналистов,редакторов программ,не интересуют тонкости им нужно мясо,кровь,страсти!И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной)Ненавижу это всё!", – возмутилась Евгения.

Евгения Власова опровергла информацию об онкологии
Евгения Власова опровергла информацию об онкологии
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Стоит отметить, что во время многочисленных интервью в течение 10 лет, где журналисты четко проговаривали, что Власова боролась именно с онкологией, сама певица эту информацию не отрицала. Сейчас Евгения утверждает, что не опровергала онкологию ради людей, для которых стала надеждой на выздоровление.

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"Долго молчала!В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!Но весь этот ужас,который рождали журналисты и их программы,ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки!Одно то,что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят:О,а что она жива?!!В моей жизни дофига испытаний и без онкологии,как и в жизни любого из нас...Я ненавижу,вот просто ненавижу давать интервью !Но больше всего ненавижу когда искажают факты.Когда ты отвечаешь на вопрос журналиста,а вопроса в кадре нет,а вместо этого закадровый голос который сгущает краски,говорит страшные,скандальные,тяжёлые вещи,а ты как будто это комментируешь.Ненавижу ложь и лжецов.Ненавижу давать интервью и больше не буду.Всё что говорю лично Я ,есть в моём инста!Сегодня заставила удалить,один канал,очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА!ЗДОРОВА!РАБОТАЮ!", – заключила артистка.

Ранее мы также писали, что Евгения Власова рассказала о тяжелых испытаниях, когда "пела сквозь боль".

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