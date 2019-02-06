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"Сердце разрывается от любви и боли": отец Децла написал прощальное сообщение в день похорон

Александр Толмацкий попросил прощения у сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Отец Децла попросил у него прощения
Отец Децла попросил у него прощения
Фото: Instagram

Сегодня, 6 февраля, в Москве прощаются с российским рэпером Децлом, который скончался в возрасте 35 лет 3 февраля.  Отец Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

Толмацкий написал, что не успел вовремя наладить контакт с сыном, не успел поговорить вовремя и не успел узнать, что не так было в их отношениях. Он отметил, что в последнее время связь между ними не была близкой. И больше всего он боялся, что когда-то Кирилл не придет на похороны отца.

Скриншот из соцсети

"Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом?", – написал отец Децла.

Александр Толмацкий также написал, что он гордится своим сыном и просит у него прощения.

"Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль...", – написал он. 

Напомним, стало известно, что пока не будет проведен полный анализ, причину смерти Децла выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет. Врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

 

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Источник: Сегодня
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