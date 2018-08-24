"Выбор будет сделан": Ани Лорак после измены мужа обратилась к поклонникам

Звезда разместила трогательный пост в Instagram

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которую недавно подловили в компании незнакомца, заинтриговала поклонников подписью к очередной фотографии, размещенной в Instagram. На снимке артистка позирует в компании лидере группы "Ленинград" Сергея Шнурова во время съемок российской версии талант-шоу "Голос". Обе звезды будут судить участников этого проекта.

Ани Лорак станет судьей в талант-шоу Фото: instagram.com/anilorak

"Иногда голос одного человека ты узнаешь из тысяч голосов... Его всегда узнает твое сердце.

Мой выбор будет сделан", – написала Ани Лорак и поставила сердечко в конце.

Пост Ани Лорак Скриншот: instagram.com/anilorak

Пользователи сети сразу же принялись обсуждать слова певицы. Некоторые комментаторы даже предположили якобы Лорак таким образом намекает, что скоро примет решение и касательной своей личной жизни. Как известно, после скандала с изменой ее мужа, Мурата, они не появляются вместе на публике. Также Каролина сняла свое обручальное кольцо.

Напомним, мы уже писали о том, кем оказалась девушка, составившая компанию мужу Ани Лорак в ночном клубе. Это молодая киевлянка по имени Яна Беляева. Кроме того, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который является супругом популярной украинской певицы Ани Лорак, впервые прокомментировал семейную драму.

Отметим также, что соцсети бурно отреагировали на эти события. В Instagram певицы в комментариях под фото появились сотни сообщений от поклонников Лорак. Многие писали ей слова поддержки, кто-то предположил, что вся эта история – пиар, другие же успели "сосватать" Каролине Сергея Лазарева.