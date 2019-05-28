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Серена Уильямс показала, как живет Меган Маркл

Теннисистка навестила свою близкую подругу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Ни для кого не секрет, что теннисистка Серена Уильямс и герцогиня Сассекская Меган Маркл – близкие подруги. Несколько месяцев назад Серена даже организовала вечеринку baby shower в Нью-Йорке – в преддверии рождения ребенка герцогини. Более того, спортсменка покрыла большую часть расходов, в частности, аренду номера за 75 тыс. долларов.

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А недавно Меган Маркл стала мамой. Супруга принца Гарри родила сына, которого королевская семья назвала Арчи. Несмотря на то, что родители мальчика – герцоги Сассекские, а сам он является седьмым в очереди на престол, Арчи пока не получил никаких титулов.

Совсем скоро сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнится месяц, а тем временем знаменитости поздравляют счастливых родителей с пополнением. Так, Серена Уильямс приехала в гости к герцогам в Виндзор и опубликовала фото и видео в Instagram.

Серена Уильямс в Виндзоре
Серена Уильямс в Виндзоре
Фото: instagram.com/serenawilliams

INSTAGRAM (@serenawilliams) on

На кадрах можно рассмотреть королевский интерьер: стены, задекорированные золотом, помпезные подсвечники, большие зеркала и другие детали.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри готовят новорожденного сына к первому путешествию.

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