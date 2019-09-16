Серьезные осложнения: у Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Осложнения возникли в результате искусственной вентиляции легких

Анастасия Заворотнюк. Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Фото: YouTube

48-летняя российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больна раком. Более того, на днях выяснилось, что Заворотнюк впала в кому. Диагноз Анастасии – последняя стадия рака головного мозга. Актриса находится в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В результате стало известно, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Она по-прежнему в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Сообщается, что пневмония возникла как осложнение от аппарата искусственной вентиляции легких. Отметим, что появившиеся осложнения протекают на фоне тяжелой болезни – последней стадии рака головного мозга.

Напомним, 14 сентября СМИ заявили, что врачи остановили экстренную терапию, а Анастасия Заворотнюк продолжает находиться под наблюдением специалистов в одной из московских клиник. В субботу вечером к ней срочно приехали муж Петр Чернышов и мама.

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