Эксклюзив

Сергей Бабкин – откровенно о новорожденном сыне, вещих снах и отношениях со Снежаной

Украинский музыкант дал эксклюзивное интервью для "Сегодня.Lifestyle"

Талантливый, харизматичный и самобытный украинский певец Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle поделился частичкой своей души, приоткрыл занавес семейных отношений и рассказал, каков главный меседж его нового сингла "Єви і Адами".

Прослушать интервью с Сергеем Бабкиным:

Сергей, вы недавно вернулись из Италии, где отдыхали всей семьей. Как вы решились на такой шаг – взять малютку с собой на отдых? С какими трудностями столкнулись? Помогали няня или родители?

Я знаю, что многие артисты оставляют детей, чтобы побыть вместе или у них есть няни. Мы всегда вместе и рассчитываем только на свои силы. Старшие дети чуть-чуть помогали, но все равно они отдыхали, купались и думали о себе. А мы со Снежкой (супруга Сергея Бабкина Снежана – Ред.) думали о них и еще о маленьком Елисее Сергеевиче.

Сергей Бабкин с семьей в Италии Фото: instagram.com/babkin_official

Мне так приятно говорить об этом, что у нас получается справляться впятером. У нас есть одна няня в Харькове, она помогает детям, занимается уборкой в доме и иногда мы просим ее, если нам нужно куда-то поехать, например, в магазин, присмотреть за Елисеем.

На кого похож Елисей Сергеевич?

На нас похож. Женщины говорят, что на меня, мол, нет ничего от Снежы. Но, когда я его вижу близко, мне он похож на Снежану. Хотя, если расслабить зрение, и посмотреть издалека, то очень похож на меня.

Сергей Бабкин с сыном Елисеем Фото: instagram.com/babkin_official

Что вы почувствовали, когда впервые узнали о беременности Снежаны? Какие первые эмоции?

Обалденные эмоции! Я этого очень ждал и вот наступил этот день. Все было так неожиданно! Но, мы готовились к этому. Помню, Снежа спускается на кухню и показывает мне тест с двумя красными полосками: "Сережа, не знаю, как тебе сказать, но у нас две полоски".

Смотрите блиц-интервью с Сергеем Бабкиным:

А какая реакция была у старших детей? Они порадовались, что у них появится братик или сестричка?

Конечно, они были счастливы и радостные, каждый по-своему. Василина сказала: "Я не думала, что я его буду ждать больше, чем щенка". Артур рад, что есть младший братик. Они его очень любят, сюсюкаются с ним.

То есть о ревности даже и речи не может быть?

Нет! Ревность бывает, когда родители просто переключаются на маленького и забывают обо всем. Так часто бывает. Мы стараемся каждому уделить время и всячески показывать, что мы любим каждого равной силой. Все равны – все важны.

О творчестве, вдохновении и выпуске нового сингла

6 сентября у вас вышла новая песня "Єви і Адами". На обложке к лирик-видео достаточно откровенная фотография – вы со Снежаной позируете абсолютно голыми. Чья это была идея и как решились полностью раздеться?

Да, я очень рад, что это получилось. Творческая команда предложила нам раздеться, но позировать при этом в телесном белье, но мы со Снежаной решили, что не будем делать вид, будто бы голые. Мы полностью оголились и устроили фотосессию в лесу под Киевом. Но это навело столько шума в обществе и даже до мамы моей дошло. Она позвонила мне со словами: "Сережа, что вы наделали? У меня же сердце".

Обложка с синглу "Єви і Адами" Фото: пресс-служба

Мама не привыкла за столько лет к вашей популярности?

Нет, она не привыкла и не привыкнет!

Каков главный меседж песни?

Быть открытым и честным перед собой, перед друг другом и перед всеми. Мы этим самым показываем, что в своей жизни мы оголенные, прозрачные и ничего не скрываем.

Интервью с украинским музыкантом Сергеем Бабкиным Фото: Иван Марчук

Когда ждать премьеру клипа на песню "Єви і Адами"?

Это будет украинская режиссер Леся Подолянка. Она должна была снять клип на эту песню еще раньше, но у нас произошли некоторые сбои, и мы приостановили работу. Сейчас вновь ее возобновляем и есть уже расписанная идея. Премьера клипа состоится в конце сентября этого года.

Чем будете удивлять на концерте в Октябрьском дворце в Киеве, который состоится 27 октября?

Просто хочется поднять другие темы и спеть другие песни, которые есть и, которые мы раньше играли, но появился альбом "Музасфера" и мы переключились полностью на него. После того, как прошел гастрольный тур по Украине, можно определить самые сильные моменты из нашего выступления и дополнить их другими песнями.

Расскажите подробнее о вашем проекте Bab’s. В начале сентября вышла песня "Ноу-хау". Что хотите донести зрителю?

Я являюсь продюсером и вдохновителем этого проекта. Мы с ребятами хотели бы прежде всего с музыкальной точки зрения попробовать что-то новое, поэкспериментировать. Хотелось бы поискать какие-то новые ходы, краски, звуки и сопоставления с несопоставимым. Да, в наших песнях затрагиваются социальные темы, но мы хотим шутить и смеяться. И донести зрителю, что мы все одинаковые.

Что вдохновляет на написание песен? Вам нужна особая атмосфера?

Это может быть что угодно и где угодно! Мне может присниться песня, но это бывает очень редко. За всю мою жизнь такое происходило всего два раза. Песня "Бога" из альбома "Снаружи и внутри" мне приснилась. В такие моменты быстро хватаю диктофон, записываю и ложусь спокойно спать. Именно спокойно, потому что она мучает, если ее не записать.

Сергей Бабкин Фото: Иван Марчук

Снежана первая слышит ваши песни? Было ли, когда ей что-то не понравилось или наоборот?

Да, обязательно! Гениально от нее не услышишь и слава Богу. У нас такое не котируется в доме и в нашей семье. От слова гениально нам становится тошно. Я всегда советуюсь с ней во всем – рифме, словах, фразах и даже одежде. Мне ее совет важен, потому что у нее есть невероятное чувство вкуса. И если она говорит "да", то это точно выстрелит. Это уже проверено, она очень чувствующий человек. Ей снятся вещие сны, и она может предвидеть какие-то события.

Были ли у Снежаны сны, которые в точности повторились в реальной жизни?

Да, много раз. Как-то в Баварии мы проезжали мост, и она увидела парня, лежащего на рельсах. А на следующий день мы узнали, что он сбросился с этого моста на рельсы и разбился. Она увидела этот момент за день до трагического случая. Собственно, как появилось имя Елисей? Снежана увидела во сне мальчика, который сказал, что его именно так и зовут.

Кстати, интересный момент – альбом "Музасфера" вышел 1 октября, когда мы и зачали Елисея. Это все неспроста. Само название ассоциируется с шаром – округлившимся животиком.

Планируете еще одно пополнение в семье?

Чем больше детей, тем круче ты! Ты становишься более опытным, знаешь, что будет и что нужно делать сейчас. Если говорить о планах на четвертого ребенка, то да, я бы очень хотел девчоночку. И знаю, как бы назвал, но не скажу (смеется – Ред.). Заметил, что очень часто употребляю это имя и оно такое хорошенькое, но Снежане не нравится. Говорит, что имя старое.

Про взаимоотношения со Снежаной

Вы со Снежаной – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса! Из каких компонентов состоит ваш эликсир любви?

Эликсира никакого нет! Есть ценности. Во-первых, мы очень подходим друг другу, мы не случайно встретились. Мы давно должны были встретиться, просто не получалось. Но мы всегда были рядом, когда ей было 9 лет, а мне 16, часто пересекались в разных точках Харькова. Существовали вместе рядом, но не знали друг о друге. И встретились мы тоже не случайно, благодаря нашим друзьям.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

Также важно в наших отношениях то, что мы венчались. Это очень сильно. Мы не просто пошли в ЗАГС! Ко всему, я понимаю, что у меня в жизни, кроме нее и нашего союза, нет ничего ценней. Я это понимаю головой, сердцем и душой. Это понимание очень крепко держит пару – я в ней живу, я вижу в ней себя, она видит себя во мне. Я – это она мужчина, она – это я женщина.

Еще как-то услышал потрясающую фразу: "Женщина и мужчина, когда женятся или венчаются, он говорит ей, что с этого момента умер для себя, теперь его жизнь – она. Она говорит тоже самое. Это правило №1 и так должно быть. Ты должен перестать жить для себя, потому что раньше я жил для себя любимого. Но с появлением Снежаны в моя жизнь стала совсем другой.

Читайте также эксклюзивное интервью с автором хита "Охрана, отмєна" Jerry Heil – о переговорах с Потапом, советах Веры Брежневой и личной жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram