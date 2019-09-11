Сергей Бабкин окрестил двухмесячного сына: трогательное фото

Музыкант окрестил малыша в церкви, где они венчались со Снежаной

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин, который в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, на кого похож его двухмесячный сын, поделился трогательным фото с важного событиях в их со Снежаной жизни – крещения Елисея.

Смотрите интервью с Сергеем Бабкиным:

Отметим, что малыш появился на свет 18 июня, и спустя два месяца звездные супруги решили устроить крестины в той церкви, где венчались 11 лет назад.

10 Сен 2019 в 8:39 PDT INSTAGRAM (@babkin_official)

"Сегодня волшебный день. День, в который мы окрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня он окрестил нашего сына", – поделился радостью музыкант со своими подписчиками.

Стоит добавить, в интервью с Сегодня.Lifestyle Сергей признался, что очень ждал малыша и обрадовался, когда узнал о беременности супруги. За своих два месяца Елисей уже побывал с родителями во многих городах Украины и даже в Италии, где звездные родители в конце августа провели свой отпуск.

Также Сергей Бабкин рассказал Сегодня.Lifestyle, какие вещие сны Снежаны сбылись в реальной жизни.

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