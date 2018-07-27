Сергей Бабкин рассказал, как ему удается все успевать

Певец совмещает много видов разной творческой деятельности

Сергей Бабкин. Фото: Петра Рубар

В комментарии Сегодня. Lifestyle украинский певец Сергей Бабкин рассказал о том, как он совмещает столько видов разной творческой деятельности: гастроли с сольной программой, с группой 5’nizza, квартирники, спектакли, семью, запись альбома, а еще с недавнего времени и съемки в кино.

"Я, наоборот, говорю все время, что это – не много, просто если все собрать в одну кучу и пересчитать, тогда кажется, что это очень большой комок. И тут действительно возникает вопрос: "Как все успевать?". Но на самом деле, если все по времени распределено, расставлено и одно другому не мешает, то можно даже найти передышки и сделать нужные паузы. Поэтому мне так отлично!", – говорит артист.

Сейчас Сергей Бабкин записывает свой 12-й по счету и первый украиноязычный альбом под названием "Музасфера". А уже осенью артисты отправится в большой всеукраинский тур в поддержку новой пластинки, который охватит больше 23-х городов.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал, за что его ругали в детстве.

Кроме этого, артист рассказал о своей "повторной" свадьбе.