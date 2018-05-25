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Сергей Бабкин рассказал правду о своей свадьбе

Артист дал интервью за кулисами концерта "Ліга зірок"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Сергей Бабкин. Фото: телеканал &quot;Украина&quot;
Сергей Бабкин. Фото: телеканал "Украина"

Недавно украинский исполнитель Сергей Бабкин опубликовал в интернете трогательные фотографии с супругой, после которых появились сообщения о том, что он решил сыграть "повторную свадьбу". После выступления в масштабном шоу "Ліга зірок" Сергей рассказал, как же было на самом деле.

"Это не была "повторная" свадьба. Наше венчание было одним из самых лучших событий в нашей жизни. Мы отмечали десять лет со дня венчания: пригласили батюшку, который втайне венчал нас тогда, и он повторил обряд", – рассказал Сергей в интервью каналу "Украина".

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Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/babkin_official

А уже после этого красивого обряда Сергей и Снежана присоединились к гостям, которых пригласили на празднование:

"Мы решили собрать всех самых близких людей: шашлык, танцы, общение… Было очень приятно увидеть тех людей, с которыми мы хотели разделить нашу радость", – сказал Бабкин.

Увидеть выступление Сергея Бабкина, а также многих других известных исполнителей, зрители смогут в субботу, 26 мая, в 18:00 в эфире канала "Украина".

Ранее Сергей Бабкин признался, за что его ругали в детстве. А также артист рассказал, за что ему сейчас стыдно.

Откровенные подробности жизни Сергея Бабкина смотрите на видео ниже:


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Источник: "Сегодня"
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