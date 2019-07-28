Сергей Бабкин устроил концерт для новорожденного сына: видео

Артист растрогал поклонников милым видео с малышом

Сергей Бабкин показал видео с новорожденным сыном Фото: instagram.com/babkin_official

В минувшем месяце Сергей Бабкин в третий раз стал отцом. В своем Instagram артист регулярно делится счастливыми моментами отцовства, запечатленными на фото. На этот раз Бабкин растрогал сеть милым видео с новорожденным Елисеем.

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Так, в социальной сети Сергей Бабкин разместил отрывок из своего "кухонника" – артист под гитару исполнил песню из мультфильма "Бременские музыканты" для маленького сынишки.

"Вечерний Кухонник ( ударение на -У-). Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", – подписал публикацию Бабкин.

26 Июл 2019 в 11:47 PDT INSTAGRAM (@babkin_official)

Тронутые таким искренним исполнением подписчики оставили по видео восторженные комментарии: "Сколько любви и нежности", "Потрясающе", "Очень мило!", "До слез просто", "Можно смотреть бесконечно".

Напомним, что ранее заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном.

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