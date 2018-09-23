Сергей и Снежана Бабкины устроили безумные танцы – видео

Супруги также предложили поклонникам придумать подпись к видеоролику

Сергей и Снежана бабкины. Фото: пресс-служба

Украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана неравнодушны к танцам. В прошлом сезоне шоу "Танцы со звездами" они стали первой семейной парой, принявшей участие в подобном проекте.

Но звездная парочка не прочь и подурачиться. В своем Instagram Сергей разместил веселый видеоролик, на котором они со Снежаной забавно танцуют.

"Самое сложное -это название. Придумайте сами", – подписал видео певец и добавил хештег "танец наше все".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 21 Сен 2018 в 1:07 PDT

Поклонники Бабкиных решили скреативить в комментариях: "Деточек в школу отправили, а сами дома остались", "Найвикорчумакуватіші", "Дрыга-бокс", "Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы", "Снежабкины", "Счастливые виртуозные шалунишки", "Танец Аборигенов в унисон".

Ранее Сергей Бабкин рассказал о своем летнем отдыхе. Как признался Сергей, в этом году вместе с семьей он отправился в отпуск в Турцию.

Также Сергей Бабкин успел сняться в кино.