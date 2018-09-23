Сергей и Снежана Бабкины устроили безумные танцы – видео
Супруги также предложили поклонникам придумать подпись к видеоролику
Украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана неравнодушны к танцам. В прошлом сезоне шоу "Танцы со звездами" они стали первой семейной парой, принявшей участие в подобном проекте.
Но звездная парочка не прочь и подурачиться. В своем Instagram Сергей разместил веселый видеоролик, на котором они со Снежаной забавно танцуют.
"Самое сложное -это название. Придумайте сами", – подписал видео певец и добавил хештег "танец наше все".
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Поклонники Бабкиных решили скреативить в комментариях: "Деточек в школу отправили, а сами дома остались", "Найвикорчумакуватіші", "Дрыга-бокс", "Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы", "Снежабкины", "Счастливые виртуозные шалунишки", "Танец Аборигенов в унисон".
Ранее Сергей Бабкин рассказал о своем летнем отдыхе. Как признался Сергей, в этом году вместе с семьей он отправился в отпуск в Турцию.
Также Сергей Бабкин успел сняться в кино.