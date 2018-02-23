Сергей и Снежана Бабкины в невероятной позе йоги восхитили поклонников

Знаменитый украинский музыкант и певец Сергей Бабкин со своей супругой Снежаной увлекаются парной йогой. Фото своих успехов в этом деле они иногда публикуют на своих страницах в Instagram. На этот раз Сергей разместили фото, на котором они со Снежаной стоят в необычной позе. "Великаны наших ДНК", – подписал снимок певец.

Фото: instagram.com/babkin_official

Поклонников пары восхитил снимок, о чем они написали в комментариях к фото: "Потрясающе", "Большие молодцы!", "Боже мой, Бабкины, откуда в вас столько нежности и позитива? Просто не могу налюбоваться", "Побольше бы таких сплочённых и позитивных семей. Спасибо за свет который несете".

Ранее Бабкины уже публиковали похожие фото в соцсетях. Поклонники знаменитостей отметили, что супруги очень подходят друг другу и вдвоем составляют "одно целое".

Недавно Сергей Бабкин рассказал о сравнении его песни с Дэвидом Боуи. Прослушав новую композицию Сергей Бабкина – "Крізь твої очі" пользователи сети сравнили ее с треком Дэвида Боуи "Blackstar".