Сергей и Снежана Бабкины в невероятной позе йоги восхитили поклонников

Сегодня, 17:51

Супруги любят заниматься парной йогой

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин

Знаменитый украинский музыкант и певец Сергей Бабкин со своей супругой Снежаной увлекаются парной йогой. Фото своих успехов в этом деле они иногда публикуют на своих страницах в Instagram. На этот раз Сергей разместили фото, на котором они со Снежаной стоят в необычной позе. "Великаны наших ДНК", – подписал снимок певец.

28154552_2099313016955086_3685237301819998208_n

Фото: instagram.com/babkin_official

Поклонников пары восхитил снимок, о чем они написали в комментариях к фото: "Потрясающе", "Большие молодцы!", "Боже мой, Бабкины, откуда в вас столько нежности и позитива? Просто не могу налюбоваться", "Побольше бы таких сплочённых и позитивных семей. Спасибо за свет который несете".

Ранее Бабкины уже публиковали похожие фото в соцсетях.  Поклонники знаменитостей отметили, что супруги очень подходят друг другу и вдвоем составляют "одно целое".

Недавно Сергей Бабкин рассказал о сравнении его песни с Дэвидом БоуиПрослушав новую композицию Сергей Бабкина – "Крізь твої очі" пользователи сети сравнили ее с треком Дэвида Боуи "Blackstar". 
Бабкин, певец, музыкант, сергей бабкин

Вы сейчас просматриваете новость "Сергей и Снежана Бабкины в невероятной позе йоги восхитили поклонников". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Рэпер Towkio. Фото: InfoResist

Известный рэпер выпустил альбом из космоса

Сегодня, 17:18

25-летний музыкант стал первым исполнителем, который поднялся для этого в стратосферу

Шоу-бизнес

Александр Пономарев. Фото: Instagram

За кадром: появилось видео со съемок клипа Александра Пономарева

Сегодня, 11:58

Знаменитый певец представит клип на песню "Найкраща"
Загрузка...
Загрузка...