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Сергей и Снежана Бабкины ждут четвертого ребенка

Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:27
Сергей и Снежана Бабкины ждут четвертого ребенка
Сергей и Снежана Бабкины ждут четвертого ребенка
Фото: instagram.com/babkin_official

Сергей и Снежана Бабкины ждут четвертого ребенка. Звездным супругам удалось скрывать беременность в течение 6 месяцев. Сейчас Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце, и они с Сергеем решили сообщить о беременности, приняв участие в фотосессии Viva!. У пары родится еще один сын.

На своей странице в Instagram музыкант, солист группы "5'Nizza" Сергей Бабкин поделился фото беременной жены и подписал его: "Мы на седьмом месяце от Счастья!!!". На снимке Снежана позирует в открытом белом костюме, который демонстрирует ее округлившийся животик.

Сергей Бабкин станет отцом в четвертый раз
Сергей Бабкин станет отцом в четвертый раз
Фото: instagram.com/babkin_official

Снежана Бабкина тоже поделилась милым снимком в ожидании малыша: "Моя Любовь!".

Снежана Бабкина беременна
Снежана Бабкина беременна
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, 40-летний Сергей и 33-летняя Снежана Бабкины уже воспитывают троих детей: старшего сына Илью – от предыдущих отношений Сергея, младшего Артура и дочь Веселину.

К слову, Наталья Холоденко тоже призналась, что беременна, на последнем месяце. Звездный психолог, ведущая и певица уже родила второго ребенка, а также назвала имя новорожденной дочери

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов.

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