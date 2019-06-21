Сергей и Снежана Бабкины впервые показали фото с новорожденным сыном

Жену украинского артиста выписали из роддома

Сергей и Снежна Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана 18 июня в третий раз стали родителями. Новорожденный сын получил необычное имя - Елисей. Отметим, что жена известного певца рожала в одной из столичных клиник и пробыла там до 21 июня. Сегодня Снежану выписали из роддома.

Снежана Бабкина родила второго сына. Детально об этом в сюжете:

Звездные родители решили поделиться радостным моментом со своими подписчиками и опубликовали в Instagram первые фото с новорожденным сыном. Также артист сообщил, что супруге с сыном Елисеем уже разрешили ехать домой. Счастливый отец встречал семейство на пороге роддома с воздушными шарами.

Сергей и Снежна Бабкины вместе с новорожденным сыном Фото: instagram.com/babkin_official

"Мы домой", – написал под снимками Бабкин.

Семейство Бабкиных и Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что семейство отправилось домой в Харьков, где их ждут двое старших детей — Артур и Веселина.

Напомним, в течение беременности Снежана Бабкина делилась фото с округлившимся животиком. Однако об интересном положении супруга Сергея Бабкина сообщила лишь на седьмом месяце. Звездным супругам удалось скрывать беременность в течение шести месяцев.

Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

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