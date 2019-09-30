Сергей Лазарев поделился новым снимком с сыном и дочерью

Российский певец больше не скрывает своего второго отцовства

Сергей Лазарев Фото: instagram.com/lazarevsergey

Известный российский певец Сергей Лазарев тщательно скрывает от поклонников свою личную жизнь. На протяжении года представитель России на песенном конкурсе Евровидение держал в тайне рождение дочери Анны и только сейчас признался, что благодаря суррогатной матери он во второй раз стал отцом. Отметим, что Сергей также воспитывает мальчика Никиту, которому сейчас пять лет.

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После публичного признания Сергей Лазарев теперь делится с подписчиками снимками не только сына, но и годовалой дочери. Под опубликованным фото в Instagram исполнитель поблагодарил всех за поздравления и отметил, что доброжелателей намного больше, чем тех, кто осуждает его за воспитание детей в неполноценной семье.

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"Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью, в разы больше негативно настроенных!", — написал Сергей Лазарев.

Ранее мы также писали, что Сергей Лазарев иронично ответил на слухи о скандале со Светланой Лободой. В сети появилась информация о том, что артисты повздорили за кулисами музыкальной премии "Муз-ТВ". В то же время Светлана Лобода заявила, что артист должен извиниться перед ней за хамское поведение.

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