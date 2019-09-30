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Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

У российского певца год назад родилась дочка Анна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: AFP

Известный российский певец Сергей Лазарев, который недавно расплакался из-за своей песни, впервые показал поклонникам фотографию своей годовалой дочери Анны от суррогатной матери.

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Отметим, что представитель России на Евровидении 2019 достаточно скрытный от публики в вопросе своей личной жизни. Но, во время программы "Секрет на миллион" Сергей признался, что год назад у него родилась дочь. О появлении на свет малышки знал лишь один единственный человек – его близкий друг Влад Топалов, бывший участник группы Smash!!.

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"У нас появилось еще одно счастье! Анечка, Анна Сергеевна. Ей годик!" — заявил Сергей, уточнив, что девочка родилась с весом 3700 г и ростом 52 см.

Скриншот из YouTube

Ко всему, российский исполнитель добавил, что его сын и дочь – "полноценные брат с сестрой". Детей выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины.

Ранее мы также писали, что Сергей Лазарев иронично ответил на слухи о скандале со Светланой Лободой. В сети появилась информация о том, что артисты повздорили за кулисами музыкальной премии "Муз-ТВ". В то же время Светлана Лобода заявила, что артист должен извиниться перед ней за хамское поведение.

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