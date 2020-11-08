Сергей Мельник признался, что встречается с Анной Ризатдиновой

В 11-м эфире "Танцев со звездами" Анна Ризатдинова станцевала с Сергеем Мельником

Один из любимых Холостяков страны больше не холостяк. А все потому, что его сердце наконец-то занято. Во время 11-го эфира "Танцев со звездами" стало известно, что Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой.

Олимпийская чемпионка пришла поддержать футболиста и станцевала с ним потрясающую румбу. Эфир был посвящен теме "Семья".

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Напомним, ранее экс-холостяк Сергей Мельник признавался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку.

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