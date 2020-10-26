Сергей Михалок заявил, что его группы не будут выступать в Беларуси, пока не сменится власть

Музыкант присоединился к белорусским забастовкам

Белорусский музыкант и лидер проектов Brutto, Ляпис-98, Drezden, "Культура" и The Superbullz Сергей Михалок поддержал своих протестующих соотечественников. Музыкант заявил, что его проекты не будут выступать на территории Беларуси, пока там не сменится власть.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram в понедельник, 26 октября.

Скриншот: instagram.com/sergey.mikhalok

"Мы не признаем легитимность А. Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа", – говорится в сообщении Михалка.

Артист и его коллеги также настаивают на освобождении политзаключенных и проведения новых выборов в Беларуси.

Читайте также: Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси

Утром 26 октября в Беларуси начались массовые акции солидарности. Против режима президента Александра Лукашенко вышли студенты крупнейших вузов, заводские рабочие. Подробнее об этом читайте на сайте Сегодня.

Ранее мы писали, что Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться