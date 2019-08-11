Сергей Полунин возглавит Севастопольскую академию хореографии в оккупированном Крыму

Известный танцор балета получил назначение от имени Министерства культуры РФ

Сергей Полунин получил академическое звание в оккупированном Крыму Фото: instagram.com/poluninink

Скандально известный танцор балета Сергей Полунин, который не стесняется громких заявлений о президенте России, получил должность в оккупированном Крыму. Артист возглавит Севастопольскую академию хореографии, о чем он лично сообщил в своем Instagram.

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Сергей Полунин назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии главой Минкультуры России Владимиром Мединским.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – говорится в обнародованном документе.

Соответствующий пост с фотографией указа Полунин разместил на своей странице в социальной сети.

10 Авг 2019 в 5:56 PDT INSTAGRAM (@poluninink)

"Вчерашний указ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", – написал танцор.

Напомним, что в январе текущего года Сергей Полунин был уволен из Парижской оперы за его гомофобные и сексистские заявления в сети.

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