Сергей Притула ложится на операцию: что известно о состоянии шоумена

Шоумен успокоил поклонников – это необходимость после перелома ноги

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который идет в политику, ложится на операцию. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Узнайте о том, что Сергей Притула откровенно рассказал, от чего умер его отец:

Так, Сергей Притула рассказал, врачи недовольны его активной деятельность после того, как он сломал ногу. Выяснилось, что у него самый сложный перелом из всех возможных вариантов.

"Еще успел дать пару интервью, принять немного гостей и сняться в партийном ролик. Дальше наругали и все запретили. Врачи сказали, что я – чемпион. Из всех возможных вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", – написал шоумен в соцсети.

Он предупредил, что исчезнет на неделю-полторы, так как ему предстоит операция и некоторое время в стационаре больницы.

"Короче, очень не вовремя выпадаю из обоймы. Меня не будет в Киеве неделю-полторы. Стационар + операция. Но постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце концов, нога – это не голова и не руки. Берегите себя и будьте здоровы!" – предупредил Сергей Притула.

Напомним, Сергей Притула жестко пошутил над Сергеем Лазаревым, представителем России на этом песенном конкурсе "Евровидение 2019".

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