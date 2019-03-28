Сергей Притула обратился к поклонникам с важной просьбой

Телеведущий является одним из главных волонтеров АТО

Сергей Притула Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Телеведущий Сергей Притула, который недавно показал свою годовалую дочь Соломию, обратился к подписчикам. Кроме телевизионной деятельности, Сергей Притула занимается волонтерством. Телеведущий с начала АТО помогал воинам финансово. Шоумен не только перечислял собственные средства на поддержку воинов, но и объявил всеобщий сбор.

Сергей Притула на своей странице в Facebook признался, что ежедневно на счет приходят разные суммы. Кроме того, он поделился трогательными историями о том, как украинцы, в том числе те, которые проживают за границей, помогают отечественной армии.

"Женщина из Збаража, которая уехала на заработки в Италию, регулярно передает моей маме конверт, в котором есть деньги, которые по 10-20 евро складывают наши женщины, работающие за границей, на Армию. Знакомый делает то же самое в Израиле. Парень в транзитной зоне аэропорта Шарль де Голль ткнул в руку 100 евро. Мальчик в Ирпене принес после концерта 200 гривен в гримерку. Львовский таксист не взял 200 гривен от аэропорта в центр, сказал доложить на Армию. Смс-банкинг регулярно отчитывается о том, что на счет поступило очередных 50-200-500 грн", – пишет Сергей Притула.

Сергей Притула попросил о финансовой поддержке для воинов АТО Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

Сергей Притула также призвал украинцев продолжать помогать воинам АТО.

"Волонтерская копилка питается такими маленькими ручейками и струйками. Пока они не пересыхают, мы, волонтеры, можем делать что-то полезное для наших защитников. В этом месяце было потрачено немало, но осталось 2 важнейших приобретения – тепловизор и тепловизионный прицел. Для полного счастья не хватает +/- 30 000 грн. Прошу финансовой помощи у тех, кто имеет такую ​​возможность. Или хотя бы репост, чтобы инициативу проявил кто-то другой :))", – добавил Сергей.

Ранее мы писали, что Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019".

Смотрите видео, в котором Сергей Притула рассказал невероятные волонтерские истории:

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