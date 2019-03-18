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Сергей Притула показал свою дочь

Телеведущий показал, как проводит время с годовалой дочерью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Сергей Притула показал годовалую дочь Соломию
Сергей Притула показал годовалую дочь Соломию
Фото: instagram.com/siriy_ua

Телеведущий Сергей Притула, который недавно раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019", показал свою годовалую дочь Соломию от брака с Екатериной Сопельник. Отметим, впервые шоумен показал свою дочь, когда поздравлял супругу с годовщиной свадьбы.

Сергей Притула на своей странице в Instagram показал, как проводит время с малышкой. Телеведущий с дочерью радуются приходу весны.

"Мы с Солькой радуемся приходу настоящей весны в столице! +16 это вам не цецки-пецки! Полетели!!!!", – написал Сергей Притула под фото с дочерью.

Сергей Притула с дочерью Соломией
Сергей Притула с дочерью Соломией
Фото: instagram.com/siriy_ua

Отметим, телеведущий Сергей Притула также воспитывает сына Дмитрия от предыдущего брака. Мальчик отлично ладит с нынешней женой отца Екатериной, и они часто проводят время вчетвером. К слову, недавно Сергей Притула показал на видео, как с детьми и женой играл в снежки.

Смотрите видео, где Сергей Притула рассказывает невероятные волонтерские истории:

Напомним, телеведущая и звездный психолог Наталия Холоденко призналась, что пожертвовала счастьем своего ребенка ради собственного.

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