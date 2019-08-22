Сергей Притула резко высказался на счет выступления ANNA MARIA на Новой волне

Скандальный дуэт представит Украину в Сочи

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Украинский ведущий и шоумен Сергей Притула, который недавно снова перенес операцию, резко высказался участия дуэта ANNA MARIA в конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Сергей Притула откровенно рассказал, от чего умер его отец. Подробности смотрите в видео:

На своей странице в Facebook Притула опубликовал гневный пост, в котором артист возмутился на счет призывов поддержать певиц на конкурсе. Он также отметил, что звездных сестер никто официально не просил принимать участие в конкурсе.

"Я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне политики, да-да-да", — возмущается телеведущий. Но у меня тут возник один вопрос к обществу … Если завтра какая-то пара из Украины полетит в Бельгию на международный слет свингеров, чтобы тр***я со шведами, турками, египтянами и канадцами — это можно объяснить как попытку "достойно представить Украину" или, все же, воспринимать это как частную инициативу?" — написал Притула.

Отметим, что российский конкурс Новая волна 2019 будет проходить в Сочи с 24 по 29 августа.

Сергей Притула впервые рассказал подробности серьезной травмы. Также украинский шоумен признался, за что его бил отец в детстве.

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