Сергей Притула снова попал в больницу

Украинскому ведущему седлали операцию

Сергей Притула Фото: facebook.com/serhiyprytula

Два месяца назад с популярным украинским ведущим Сергеем Притулой, который тепло поздравил дочку с днем рождения, произошел неприятный инцидент, а именно – сложный перелом ноги и разрыв связок. И это в самый разгар съемочного сезона.

Сергей Притула откровенно рассказал, от чего умер его отец. Подробности смотрите в видео:

Сергею сделали операцию, после которой некоторое время он мог передвигаться только с помощью костылей. На съемках ведущему даже выделили специальную коляску с джойстиком. Тогда Сергей признался, что ему предстояло еще раз лечь в больницу, чтобы вынуть из ноги железные винты.

На днях ведущий снова перенес операцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну, надеюсь, больше не увидимся! Железа в организме стало меньше, кальция больше! Всем доброго здоровья и хороших выходных!", – написал Сергей Притула.

Впереди украинскую звезду ждет период реабилитации.

Ранее Сергей Притула впервые рассказал подробности серьезной травмы. Также украинский шоумен признался, за что его бил отец в детстве.

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