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Сергей Притула тепло поздравил дочь с днем рождения

Шоумен показал редкое фото с малышкой Соломией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:53
Сергей Притула показал редкое фото с дочкой
Сергей Притула показал редкое фото с дочкой
Фото: instagram.com/siriy_ua

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно рассказал, за что его бил отец, редко публикует семейные фото в сети. Однако сегодня шоумен порадовал фолловеров совместным кадром с маленькой дочкой Соломией. В субботу, 27 июля, малышке исполнилось два года.

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На официальной странице Сергея Притулы в Instagram появился трогательный снимок, на котором ведущий держит Соломию на руках и целует в щеку. "С днем рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! Два года, уже совсем большая", – подписал публикацию Притула.

INSTAGRAM (@siriy_ua)

Подписчики Сергея присоединились к поздравлениям, а телезвезду назвали лучшим отцом. "Вітання", "Які гарнюні", "Ви найкращій тато!", "Яке сонечко", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Притула и его жена Екатерина воспитывают старшего сына Дмитрия и младшую дочь Соломию.

Ранее Сергей Притула впервые рассказал подробности серьезной травмы.

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