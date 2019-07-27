Сергей Притула тепло поздравил дочь с днем рождения
Шоумен показал редкое фото с малышкой Соломией
Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно рассказал, за что его бил отец, редко публикует семейные фото в сети. Однако сегодня шоумен порадовал фолловеров совместным кадром с маленькой дочкой Соломией. В субботу, 27 июля, малышке исполнилось два года.
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На официальной странице Сергея Притулы в Instagram появился трогательный снимок, на котором ведущий держит Соломию на руках и целует в щеку. "С днем рождения, самая жизнерадостная девочка на планете! Два года, уже совсем большая", – подписал публикацию Притула.
Подписчики Сергея присоединились к поздравлениям, а телезвезду назвали лучшим отцом. "Вітання", "Які гарнюні", "Ви найкращій тато!", "Яке сонечко", – пишут в комментариях пользователи.
Напомним, что Сергей Притула и его жена Екатерина воспитывают старшего сына Дмитрия и младшую дочь Соломию.
Ранее Сергей Притула впервые рассказал подробности серьезной травмы.
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