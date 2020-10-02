Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Притула трогательно поздравил сына с днем рождения: "Мой мотиватор, критик и советчик"

Сегодня, 13:45

Мальчику исполнилось 12 лет

Украинский телеведущий и претендент на пост мэра Киева Сергей Притула трогательно поздравил своего сына Дмитрия с днем рождения. Мальчику исполнилось 12 лет.

На своей странице в Facebook Сергей опубликовал теплые слова в адрес сына, назвав его своим "мотиватором и советчиком".

"Все эти 12 лет я учусь быть отцом. И этот процесс – это не дорога с односторонним движением. Это интересная коллаборация с парнем, который является моей отрадой, слушателем и советчиком, критиком и мотиватором. Несмотря на папины советы, он любит получать свой опыт, набивая собственные "шишки на лбу". Читает так, что книги уже складываем на подоконник, потому что на полках свободного места нет. В его сердце невероятно много любви, которую он щедро отдает своим сестрам! И если была бы номинация "Лучший в мире старший брат", то я знаю, кто бы в ней победил!" – пишет Сергей.

Сергей Притула с сыном Дмитрием
Сергей Притула с сыном Дмитрием
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Ведущий также отметил, что ему "невероятно повезло с детьми", поблагодарил сына за то, что он хорошо учится и пожелал быть "здоровым, улыбчивым и настойчивым".

Отметим, Дмитрий – сын Сергея от первого брака с Юлией Андрийчук. Во второй раз Притула женился на Екатерине Сопельник, с которой воспитывает общую дочь Соломию.

Напомним, Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры. Ранее Сергей Притула назвал ТОП-3 места для отдыха на Западной Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Шэрон Стоун показала редкое фото со своими детьми Аманда Сейфрид из "Дрянных девчонок" втайне стала мамой во второй раз Хоакин Феникс и Руни Мара назвали своего первенца в честь покойного брата актера
Сергей Притула дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
После шести курсов химии: Мазур появилась в эфире без парика
После шести курсов химии: Мазур появилась в эфире без парика
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"
Эксклюзивные кадры последних женщин с "ногами-лотосами"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять