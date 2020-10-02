Сергей Притула трогательно поздравил сына с днем рождения: "Мой мотиватор, критик и советчик"

Мальчику исполнилось 12 лет

Украинский телеведущий и претендент на пост мэра Киева Сергей Притула трогательно поздравил своего сына Дмитрия с днем рождения. Мальчику исполнилось 12 лет.

На своей странице в Facebook Сергей опубликовал теплые слова в адрес сына, назвав его своим "мотиватором и советчиком".

"Все эти 12 лет я учусь быть отцом. И этот процесс – это не дорога с односторонним движением. Это интересная коллаборация с парнем, который является моей отрадой, слушателем и советчиком, критиком и мотиватором. Несмотря на папины советы, он любит получать свой опыт, набивая собственные "шишки на лбу". Читает так, что книги уже складываем на подоконник, потому что на полках свободного места нет. В его сердце невероятно много любви, которую он щедро отдает своим сестрам! И если была бы номинация "Лучший в мире старший брат", то я знаю, кто бы в ней победил!" – пишет Сергей.

Сергей Притула с сыном Дмитрием Фото: facebook.com/serhiyprytula

Ведущий также отметил, что ему "невероятно повезло с детьми", поблагодарил сына за то, что он хорошо учится и пожелал быть "здоровым, улыбчивым и настойчивым".

Отметим, Дмитрий – сын Сергея от первого брака с Юлией Андрийчук. Во второй раз Притула женился на Екатерине Сопельник, с которой воспитывает общую дочь Соломию.

Напомним, Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры. Ранее Сергей Притула назвал ТОП-3 места для отдыха на Западной Украине.

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