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Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием его тещи

Шоумен утверждает, что никаким образом не пытался повлиять на ситуацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: Instagram

Украинский телеведущий и актер Сергей Притула, чья теща 22 августа в Киеве сбила ребенка, впервые высказался о ДТП. По словам шоумена, он не предпринимал попыток "договориться" с судьями и прокурорами, а также не оправдывает свою родственницу.

Как в Европе борются с ДТП и нарушителями, смотрите в коротком сюжете:

На своей странице в Facebook Сергей Притула обратился к пользователям и прояснил ситуацию.

"Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена не оказывали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами", – написал Притула в социальной сети.

Он добавил, что предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и покрытии расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи. "Здоровье ребенка и мамы – это основной приоритет в этой ситуации", – утверждает ведущий.

Напомним, что в четверг, 22 августа, в Киеве произошло ДТП. В одном из дворов Дарницкого района автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. Позже выяснилось, что за рулем кроссовера пребывала 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного телеведущего Сергея Притулы, а также председателя депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

Ранее мы писали, что в ДТП разбилась известная украинская балерина.

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