Сергей Притула высказался о финале Нацотбора на Евровидение-2018

Сергей Притула прокомментировал на странице в Facebook финал Нацотбора на Евровидение-2018. Ведущий Нацотбора считает, что Melovin должен был представлять Украину на Евровидении-2017 в Киеве.

Притула отметил, что в этом году у Melovin сильнее номер. Сергей высказался и о поведении Андрея Данилко.

"Melovin должен был поехать еще в прошлом году. Песня у него тогда была, по моему скромному мнению, сильнее нынешней. Хотя номер в финале 2018 положил прошлогодний "на лопатки". Победа обожаемых мной "O'Torvald" в 2017-м спутала все карты больших и не очень игроков на рынке. Схема "овцы целы/волки сыты" должна выглядеть так: Melovin в 2017, TAYANNA в 2018. У Тани тоже, по сравнению с прошлым годом, тотальный прогресс: вокал не подвел, песня в разы лучше. Еще бы какой-то индивидуальной изюминки, чтобы ни у кого язык не поворачивался сравнивать ее с Лободой. Однозначно, что при правильных раскладах, она не потеряется и в основной фазе Евровидения, где бы и когда оно не происходило", – написал ведущий.

"Оскорбления судей, угнетения артистов, похвала своих любимцев не в чистом виде, а обязательно через отрицательное сравнение с соперником...все это отвратительно. И если Михайловичу то все "до одного места", то, подозреваю, молодняку, который зашел в нацотбор подобные отзывы и комментарии в соцсетях могут сильно ударить по самооценке. Я неоднократно видел в нашем шоу-бизнесе, как люди, на которых часто молились, делали одну ошибку и те, кто вчера готов был носить на руках, с не меньшим рвением добивают ногами. Сколько в прошлом году было вылито помоев на O'Torvald за их 24-е место?! И то зачастую от людей, которые в принципе национальный отбор не смотрели. А если смотрели, то не голосовали", – считает Притула.

Напомним, Андрей Данилко и команда TAYANNA простили друг друга.