Сергей Шнуров заявил о том, что у него коронавирус: "Хожу в магазин сам – в очках"

О заражении CОVID-19 музыкант заявил во время онлайн-трансляции в Instagram

Пандемия нового коронавируса не обошла стороной скандального фронтмена российской группировки "Ленинград", актера и предпринимателя Сергея Шнурова. О заражении CОVID-19 музыкант заявил во время онлайн-трансляции в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

Сергей Шнуров рассказал, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. И даже самостоятельно ходит в магазин, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал. "Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", – сказал артист.

Сергей Шнуров Фото: instagram.com/shnurovs

Шнуров продолжает шутить, даже имея проблемы со здоровьем. Так, он пожелал заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав российской Госдумы.

Читайте также: Итальянская актриса умерла от коронавируса

"Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", – отметил музыкант.

INSTAGRAM

Следом исполнитель выложил уже в своем Instagram очередное злободневное стихотворение. К слову, недавно, 13 апреля, музыканту исполнилось 47 лет.

INSTAGRAM

Но не успела новость облететь изданиями, как появилось опровержение о болезни Сергея Шнурова.

"Инфоглисты завелись в медиа уже давно и пытаются сожрать и без того больной информационный организм. Все для и ради сенсации. Контекст шутливой беседы и разговоры ни о чем, еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире в Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу", – заявил российский певец в комментарии для Telegram-канала Life.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, кто из знаменитостей заразился коронавирусом. В большинстве своем мировые звезды соблюдают правила карантина, который внедрили во многих странах из-за пандемии коронавируса. Знаменитости в социальных сетях запустили флешмоб для того, чтобы на своем примере показать, как важно самоизолироваться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться