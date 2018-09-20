Сергей Зенин рассказал о профессии телеведущего и почему он будил жену в 4 утра

Также ведущий раскрыл секреты утренних эфиров шоу "Ранок з Україною"

Сергей Зенин. Фото: телеканал "Украина"

Уже третий год Сергей Зенин ведет утреннее шоу "Ранок з Україною" на самом рейтинговом канале страны. Для того, чтобы заряжать зрителей канала "Украина" позитивом в начале дня, ему приходится просыпаться в 4 утра. В интервью Сергей рассказал о секретах утренних прямых эфиров, профессии телеведущего и дружбе с Алексеем Сухановым.

- Сергей, всегда было интересно – что делают ведущие, когда в эфире идут сюжеты?

- Как что? Смотрим, активно обсуждаем. Иногда, если тема сюжета действительно зацепила, можем продолжить ее развивать уже в студии в прямом эфире, делимся своим опытом. Конечно, у нас есть тайминги, и режиссер подсказывает, когда должен пойти следующий сюжет. Но мы нашли такую золотую середину в общении, когда мы знаем, что нужно озвучить еще раз, а что можно уже не повторять. Мы научились органично плыть по волнам эфира и сохранять атмосферу легкости. Хотя по утрам, признаюсь, это не всегда дается просто. Мы ведь такие же люди, как и все, и нам тоже хочется подольше поспать (смеется).

Сергей Зенин и Ника Медисан\ Фото: пресс-служба

- Недавно вы женились. Супруга просыпается вместе с вами, провожает на работу?

- Нет, она спит в это время. Все-таки это 4 утра. Раньше я всегда подходил, целовал и говорил: "Все, дорогая, я пошел". А недавно она мне сказала: "Зенин, ни в коем случае меня с утра не буди, потому что ты меня этим пугаешь". Оказывается, после этого она не может уснуть.

- И как долго вы ее будили, пока она не призналась в этом?

- Два с половиной года. И даже после этого она согласилась стать моей женой (смеется).

- Одна из ваших любимых программ на канале "Украина" – это "Говорить Україна".

- Да, это правда. Я смотрю ток-шоу, с Лешей Сухановым дружу. Мне приятно наблюдать за ним – человек полностью пропускает через себя свою работу. Кстати, один из вопросов, который я Леше часто задаю – как ему спится после всех этих историй. Мне кажется, очень тяжело это все хранить в себе. Безусловно, на него, как и любого другого человека, это влияет. Знаете, что он отвечает каждый раз? "Нельзя быть равнодушным. Полностью абстрагироваться от таких историй невозможно, но когда у тебя есть возможность помочь, таким образом, ты с себя определенный груз снимаешь".

Сергей Зенин и Светлана Катренко Фото: телеканал "Украина"

Это то, чем Леша и его программа "Говорить Україна" занимается – помогает людям выходить из сложных ситуаций. А помогая другим, ты очищаешь и себя, свой разум и душу. Команда ток-шоу проделывает невероятную работу. Но самое главное – как сформулировать месседжи, ведь часто в жизни бывает, что проблему озвучивают, а решение не предлагают. "Говорить Україна" – по-настоящему уникальный проект, они всегда дают пути решения. И мы в "Ранку з Україною", когда говорим о социальных проблемах, перенимаем этот опыт. Мне кажется, это и есть правильная журналистика. Не хочется быть просто статистом – я стараюсь делать все возможное, чтобы зрители получали максимально полезную для них информацию.

- Канал "Украина" уже второй год удерживает лидерские позиции на украинском телевидении. Какие качества, на ваш взгляд, наиболее важны в профессии телеведущего?

- Нужно быть нацеленным на саморазвитие, прыгать выше своей головы, меняться, не становиться заложником каких-то штампов и стереотипов, предлагать идеи и стараться доносить свое мнение до коллег. Даже у Стива Джобса была фраза: "Мы нанимаем людей не для того, чтобы рассказывать им, что делать. А для того, чтобы они нам рассказали, что и как нам делать".

Конечно, все решения принимаются коллегиально. Если у меня есть идея, мы выносим эту тему на собрание, причем я могу быть его инициатором. Точно так же могут инициировать собрание продюсер, режиссер или редактор. Мы все собираемся и обсуждаем, как сделать наше шоу еще более интересным и полезным для зрителей.

Напомним, Сергей Зенин женился на дизайнере Нике Мэдисан.