Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Жигунов продал загородный дом из-за Анастасии Заворотнюк

Актер решил избавиться от всего, что его связывало с "Няней Викой"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:48
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Фото: YouTube

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Родные актрисы постоянно находятся рядом со звездной, а коллеги публично поддерживают Анастасию, желая ей скорейшего выздоровления. Бывший гражданский супруг и вовсе сделал гневное обращение к прессе, которая постоянно выдает неправдивую информацию о ее состоянии здоровья.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

Отметим, что именно сериал "Моя прекрасная няня" сблизил коллег и у них закрутился двухлетний роман. После расставания Сергей продал загородный дом, в котором они с Анастасией Заворотнюк проводили время. По словам соседа Жигунова по даче Сергея Загревского, актер продал недвижимость из-за болезненного разрыва отношений. Также мужчина рассказал изданию "Собеседник", что влюбленные часто устраивали "ночные посиделки с друзьями" и много пели. При этом сосед уверен, что Жигунов любил Заворотнюк.

Читайте также:
Муж Анастасии Заворотнюк появился на публике: фото

"А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним! Но было видно, что Настя старалась понравиться соседям. Понимала, что с Сережей мы старинные друзья. В принципе Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением" — заявил Заграевский.

Когда актеры расстались, Сергей продал загородный дом, хотя он вложил в него много денег. "Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней.

Ранее мы также писали, что друг Анастасии Заворотнюк заговорил о состоянии актрисы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Последний раз виделись в суде": первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал всю правду о жизни с актрисой Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра Палата класса люкс: сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк
актеры Сергей Жигунов Анастасия Заворотнюк романы звезд
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 12:49Fun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Вчера, 12:48Техно

Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

Вчера, 10:52Travel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

4 ноябряEvents

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

Новости партнеров

Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Заслуженная артистка РФ высажена из самолета, летевшего в Израиль
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело