Сергей Жигунов продал загородный дом из-за Анастасии Заворотнюк

Актер решил избавиться от всего, что его связывало с "Няней Викой"

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов Фото: YouTube

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Родные актрисы постоянно находятся рядом со звездной, а коллеги публично поддерживают Анастасию, желая ей скорейшего выздоровления. Бывший гражданский супруг и вовсе сделал гневное обращение к прессе, которая постоянно выдает неправдивую информацию о ее состоянии здоровья.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

Отметим, что именно сериал "Моя прекрасная няня" сблизил коллег и у них закрутился двухлетний роман. После расставания Сергей продал загородный дом, в котором они с Анастасией Заворотнюк проводили время. По словам соседа Жигунова по даче Сергея Загревского, актер продал недвижимость из-за болезненного разрыва отношений. Также мужчина рассказал изданию "Собеседник", что влюбленные часто устраивали "ночные посиделки с друзьями" и много пели. При этом сосед уверен, что Жигунов любил Заворотнюк.

"А вот любила ли она его, другой вопрос. Настя сейчас тяжело больна, поэтому я не могу ничего плохого говорить про нее. Но все же мне показалось, что что-то в ней было фальшиво: и в ее улыбке, и в поведении. Неуютно ей было с ним! Но было видно, что Настя старалась понравиться соседям. Понимала, что с Сережей мы старинные друзья. В принципе Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением" — заявил Заграевский.

Когда актеры расстались, Сергей продал загородный дом, хотя он вложил в него много денег. "Может, он не хотел бередить душу, вспоминать о ней.

Ранее мы также писали, что друг Анастасии Заворотнюк заговорил о состоянии актрисы.

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