Сергею Жукову – 44: популярные песни "Руки вверх!", от которых все сходили с ума

Сегодня.Lifestyle собрали лучшие хиты группы

Певец и основатель группы "Руки вверх!" Сергей Жуков сегодня, 22 мая, отмечает свой день рождения. Звезде 90-х исполняется 44 года. Напомним, два года назад солист коллектива признался, что болен и ожидает третью операцию.

Сергей увлекался музыкой еще с 14 лет, а знакомство с Алексеем Потехиным на радио стало для Жукова судьбоносным. В 1996 году парни вместе создали группу "Руки вверх!".

Солист "Руки вверх!" Сергей Жуков Фото: instagram.com/sezhukov

Популярность их накрыла почти сразу, каждая песня – хит, а гастроли, кажется, тогда были бесконечными. И когда музыканты в 2006 году объявили о распаде, поклонники были шокированы. На данный момент Сергей продолжает сольную карьеру и исполняет на своих концертах бессмертные хиты "Руки вверх!". Жуков женился второй раз на певице Регине Бурд. В браке воспитывают троих детей: дочь и двух сыновей.

Семья Сергея Жукова Фото: instagram.com/sezhukov

Под хиты группы "Руки вверх!" плакали, расставались и влюблялись. Их песни до сих пор популярны даже среди современной молодежи. Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни группы Руки вверх, от которых все сходили с ума.

"Крошка моя"

"18 мне уже"

"Ай, яй, яй"

"Он тебя целует"

"Алешка"

"Чужие губы"

"Ну где же вы, девчонки?"

Напомним, что до этого Сергей Жуков удивил своих поклонников, показав результат своего стремительного похудения.

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