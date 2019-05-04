Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сериал "Игра престолов" попадет в Книгу рекордов Гиннеса

Популярный телесериал установил новый мировой рекорд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон
Фото: YouTube

Популярный сериал производства телеканала HBO "Игра престолов" может быть занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Напомним, что ранее первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения, передает Deadline

"Количество просмотров первой серии восьмого сезона "Игры престолов" превысило глобальное премьерное требование любого другого телесериала", – говорится в сообщении аналитиков из Parrot Analytic. 

Известно, что наибольшую популярность первый эпизод финального сезона "Игры престолов" получил в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции.  

Эксперты компании Parrot Analytics, которая сотрудничает с Книгой рекордов Гиннеса, оценили интерес мировой аудитории к премьерным сериям телешоу, начиная с апреля 2015 года. "Игра престолов" заинтересовала 25,46% потребителей, что на 2,9% меньше показателя для первой серии седьмого сезона. 

Рекорд "Игры престолов" планируют занести в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой уверены, что это не последнее достижение сериала.

Напомним, что телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет 5 мая. Ранее звезды "Игры престолов" рассказали о Дейенерис и битве за Винтерфелл, снявшись в пляжной фотосессии.

Смотрите видео о том, как сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград Эмми:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Эмилия Кларк рассказала, почему стеснялась постельных сцен с Китом Харингтоном Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео Немного спойлеров и юмора: появились фото 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов"
сериал игра престолов рекорды гиннеса игра престолов 8 сезон
Реклама

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева
Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Популярные статьи

Вчера, 12:30Fun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

Вчера, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

2 маяFun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

2 маяАфиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

1 маяТехно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Новости партнеров

Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Куркума спасет больные суставы
Куркума спасет больные суставы
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах
Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»