Сериал "Игра престолов" попадет в Книгу рекордов Гиннеса

Популярный телесериал установил новый мировой рекорд

"Игра престолов" 8 сезон Фото: YouTube

Популярный сериал производства телеканала HBO "Игра престолов" может быть занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Напомним, что ранее первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения, передает Deadline.

"Количество просмотров первой серии восьмого сезона "Игры престолов" превысило глобальное премьерное требование любого другого телесериала", – говорится в сообщении аналитиков из Parrot Analytic.

Известно, что наибольшую популярность первый эпизод финального сезона "Игры престолов" получил в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции.

Эксперты компании Parrot Analytics, которая сотрудничает с Книгой рекордов Гиннеса, оценили интерес мировой аудитории к премьерным сериям телешоу, начиная с апреля 2015 года. "Игра престолов" заинтересовала 25,46% потребителей, что на 2,9% меньше показателя для первой серии седьмого сезона.

Рекорд "Игры престолов" планируют занести в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой уверены, что это не последнее достижение сериала.

Напомним, что телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет 5 мая. Ранее звезды "Игры престолов" рассказали о Дейенерис и битве за Винтерфелл, снявшись в пляжной фотосессии.

Смотрите видео о том, как сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград Эмми:

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