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"Сериал на реальных событиях": победительница Холостяка-10 раскрыла правду о сложностях участия

Сегодня, 08:01

Дарья Ульянова резко высказалась в сторону хейтеров

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова, которая накануне показала свое фото до похудения, рассказала о сложностях участия в проекте, и назвала его "сериалом на реальных событиях".

На своей странице в Instagram гимнастка резко ответила подписчикам на их заявления о том, что она пришла на "Холостяк", села на шпагат и теперь популярная. Дарья отметила, что во время участия многие девушки переживают стрессы и разочарование, поэтому возникают огромные трудности не для слабых людей.

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Я вот в недоумении, друзья, почему всем кажется, что участие в такого рода проекте, как "Холостяк", это так просто и легко. Если каждый может стать его участником, а после этого мега-популярным, то почему не каждый желающий стал? "Холостяк" – это для сильных людей, готовых сквозь сложный тернистый пусть идти к своей любви. Сколько конфликтов, недосыпания, непонимания, стрессов, разочарований и боли испытывают многие участницы. "Холостяк" – это сериал на реальных событиях, это живой дневник жизней многих людей", – написала Даша.

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