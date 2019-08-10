Сестер Хадид обокрали на отдыхе в Греции

Пока девушки отдыхали на пляже, в их апартаменты проникли воры

Сестер Хадид обокрали на отдыхе в Греции Фото: Getty Images

Супермодель Джиджи Хадиди и ее сестру Беллу, которая снова разошлась с певцом The Weeknd, обокрали в Греции. Знаменитости отдыхали на острове Миконос, где и произошел неприятный инцидент.

О драматической судьбе Иоланды Хадид смотрите в этом видео:

По информации западных СМИ, девушки сняли виллу, в которой успели провести несколько дней с друзьями. Так, пока селебрити были на пляже, неизвестные перевернули все их вещи вверх дном и вынесли дизайнерскую одежду, солнцезащитные очки, сумочки, драгоценности. 24-летняя Джиджи и 23-летняя Белла подозревают что к краже причастен кто-то из обслуживающего персонала апартаментов, пишет издание TMZ.

"Не позволяйте Instagram вас одурачить. Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Потратьте свои деньги лучше в другом месте", – написали сестры Хадид на своих страницах в социальных сетях.

28 Июл 2019 в 8:56 PDT INSTAGRAM (@gigihadid)

30 Июл 2019 в 4:57 PDT INSTAGRAM (@gigihadid)

Ранее мы рассказывали о том, как Джиджи Хадид отпраздновала свое 24-летие.

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