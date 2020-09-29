Сестра трагически погибшей Наи Риверы переехала к бывшему мужу актрисы

Никайла Ривера объяснила причину переезда к экс-супругу покойной сестры

В июле этого года американская актриса и звезда сериала "Хор" Ная Ривера трагически погибла, катаясь по озеру с сыном Джози. К счастью, мальчик остался в живых, и теперь он проживает со своим отцом, бывшим мужем Наи – актером Райаном Дорси. Недавно стало известно, что младшая сестра Наи Никайла переехала к Дорси.

Многие поклонники Наи стали обвинять Никайлу в том, что сразу после кончины старшей сестры она перебралась к ее бывшему мужу и, как предполагают многие, завела с ним романтические отношения. Девушка поспешила объяснить причину этого решения.

Ная и Никайла Ривера Фото: instagram.com/nayarivera

По словам Никайлы, к Райану она переехала только потому, что сейчас они вместе занимаются опекой Джози. Девушка объяснила, что для нее важнее всего – быть рядом с племянником в такое тяжелое время.

"В самые мрачные времена моей жизни важны только мои друзья и семья. Меня не волнует, как все выглядит, потому что никто не может увидеть каждый мучительный момент, который мы все переживаем. Самое важное, что я узнала, – это проявлять сострадание, не осуждать других и никогда не воспринимать определенные моменты жизни как должное. Я надеюсь, что вы все сможете сделать то же самое", – написала Никайла в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: соцсети

Напомним, 8 июля этого года Ная Ривера пропала без вести во время прогулки со своим маленьким сыном на лодке на озере Пиру в Национальном парке Лос-Падрес. В первое время Ривера считалась пропавшей без вести, спасательные операции по ее поиску продолжались сутками. Позже Наю признали погибшей.

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