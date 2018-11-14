Сестру Маши Ефросининой побили в спортклубе

На младшую сестру ведущей Лизу накинулись с кулаками и матами

Маша Ефросинина с сестрой Лизой. Фото: instagram.com/liza_u

Ведущая Маша Ефросинина, которая рассказала об эффективном планировании дня, поделилась вопиющим случаем, который произошел с ее сестрой Лизой.

Маша, которая еще и блоггер, решила рассказать подписчикам своего Instagram, как не обращать внимания на критику других людей. Знаменитость вспомнила случай, который с ней произошел во время второй беременности, в салоне красоты. Ефросинину попросили подождать мастера на ресепшене, и тут она услышала:

"Как вдруг слышу из женского тела в мохере, сидящего ко входу (а, соответственно, ко мне спиной) раздается грохочущее: "Девочки, кто слышал, эта конченная Ефросинина разродилась уже? Кто там, девочка или мальчик?". Зал салона замер, а мохеровое тело не унималось: "Не, ну, капец, бесит она меня, вот просто раздражает!" Я встаю, подхожу к ней и говорю: "Вы знаете, не родила я еще, но, если оставите мне ваш номер, обязательно сообщу", – вспомнила Маша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 14 Ноя 2018 в 1:43 PST

По словам ведущей, пока она писала этот пост, на ее сестру Лизу накинулись с кулаками и матами в спортзале:

"Пока я писала этот пост, на мою сестру на входе в спортклуб накинулась женщина с кулаками, матами и проклятиями в адрес нашей семьи, обвиняя ее в том, что Лиза заблокировала ее. Причем, за оскорбления! Чужое мнение, как видите, сейчас не имеет ограничителей…" – добавила знаменитость.

Сестра Маши Ефросининой Лиза Фото: instagram.com/liza_u

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала об "эмоциональном передозе". Ведущая поделилась своими переживаниями за последние несколько дней.