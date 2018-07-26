Шакира чудом не попала в авиакатастрофу – певицу спас пилот

Через 20 минут после взлета частного самолета звезды началась разгерметизация судна

Шакира. Фото: Instagram/shakira

Знаменитую певицу Шакиру, дом которой ограбили в Барселоне, преследует полоса неудач. Так, на днях вылетая из своего родного города Барранкилья, где она выступала впервые за последние 12 лет, к мужу Жерару Пике и их детям на Багамы, артистка чудом не погибла в авиакатастрофе. Об этом пишет Metro.

Через 20 минут после взлета началась разгерметизация судна. Пилот частного самолета Шакиры принял решение сразу же посадить судно. Чтобы избежать катастрофы, пилот совершил экстренную посадку в Барранкилье.

Напомним, певица Шакира выставила на продажу шикарный особняк за 11,6 миллиона долларов.

Также мы сообщали, что недавно известная колумбийская певица Шакира и центральный защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике впервые за долгое время предстали вместе на публике. Счастливые влюбленные появились в Барселоне вместе с детьми – 5-летним Миланом и 3-летним Сашей. Таким образом 41-летняя певица и 31-летний футболист опровергли слухи о расставании, появившиеся в прошлом году.

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