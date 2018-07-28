Шакира презентовала соблазнительный клип на композицию "Clandestino"

Певица записала песню совместно с Maluma

Шакира. Фото: AFP

Знаменитая 41-летняя певица Шакира на своем официальном канале в YouTube опубликовала клип на песню Clandestino, которую она записала совместно с 24-летним Хуаном Луисом Лондоньо Ариаса, более известным как Maluma.

"Clandestino" в переводе с испанского означает "подпольное" или "запретное". В клипе Шакира то танцует на берегу океана, то флиртует с Maluma через заборную сетку.

8 июня состоялся релиз песни и Релиз песни и набрал более 141 миллиона просмотров в официальном аккаунте Шакиры на YouTube.

Ранее мы сообщали, что Шакира чуть не попала в авиакатастрофу.

Напомним, свой клип недавно презентовала украинская певица Злата Огневич. На этот раз известная артистка в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Замечательное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J с США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.